Il 15 marzo si gioca il big match della 29esima giornata di Serie A tra Lazio e Milan. La partita sarà trasmessa in diretta anche in modalità gratuita da Dazn, oltre che sui canali a pagamento. I tifosi potranno quindi seguire l'incontro senza abbonamento, assicurandosi di avere accesso alla partita in chiaro. La sfida si svolge allo stadio e mette di fronte due delle squadre più importanti del campionato.

Sarà il big match della 29esima giornata di Serie A, Lazio-Milan la quarta partita trasmessa da Dazn anche in modalità gratuita. Ad accompagnare gli spettatori durante Lazio-Milan sarà la coppia formata da Pierluigi Pardo e Dario Marcolin, mentre il racconto a bordocampo sarà affidato a Tommaso Turci per vivere ogni emozione a ridosso del terreno di gioco. Il prepartita si accenderà dalle 19.30 con Fuoriclasse – Powered by Haier TV dove, nello studio virtuale insieme a Diletta Leotta, ci saranno Massimo Ambrosini, il “profeta” Hernanes e Davide Bernardi. Ad arricchire il dibattito tecnico ci sarà anche Simone Pianigiani, già voce di... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Lazio-Milan il 15 marzo in serie A: ecco come vederla in chiaro

