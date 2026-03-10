Lazio | i tifosi tornano per il Milan poi addio fino

I tifosi della Lazio stanno tornando allo Stadio Olimpico per la partita contro il Milan, con la Curva Sud che si sta riempiendo di tifosi vestiti con i colori bianco e celeste. Questa è l’ultima occasione di questa stagione per sostenere la squadra in casa. La partita si svolge in un’atmosfera di festa e attesa tra i supporter. Dopo questa sfida, i tifosi si preparano a lasciare gli spalti fino alla prossima stagione.

La curva Curva Sud dello Stadio Olimpico si sta riempiendo di colori bianco-celesti per l'ultima sfida casalinga della stagione contro il Milan. Dopo oltre un mese di astensione, i tifosi organizzati hanno deciso di fare ritorno allo stadio per offrire un ultimo spettacolo coreografico ai propri giocatori e al mister prima della fine del campionato. Questa presenza segna però una tregua temporanea: il comunicato ufficiale chiarisce che non ci sarà alcun altro rientro negli spalti per le rimanenti gare interne fino alla conclusione dell'anno sportivo. Il motivo scatenante di questo sciopero del tifo risiede in una profonda frattura con la dirigenza, specificamente mirata al patron Claudio Lotito.