L’avvocato della moglie dell’uomo deceduto | Escludo un malore tempo dopo il colpo subìto

L’avvocato della donna coinvolta in un incidente ha dichiarato che non si pensa a un malore come causa dell’incidente, che si è verificato qualche tempo dopo il colpo subito dal conducente. La sua affermazione si basa sulle prime analisi delle autorità e sulla posizione della sua assistita. La vicenda riguarda un uomo deceduto in seguito a un episodio stradale, mentre si attendono ulteriori accertamenti.

"Escludiamo che la causa dell’incidente possa essere stato un malore del conducente". Lo dice l’avvocato di parte civile Stefano Benvenuto, legale di Flores Calderon, tra le persone rimaste ferite lo scorso 27 febbraio in seguito al deragliamento del tram, incidente in cui sono morti il compagno della donna, Ferdinando Favia, e Okon Johnson Lucky. Le dichiarazioni del legale, si basano sul parere del consulente da lui nominato, Massimo Rovati, ma - sostiene - "anche su un’ampia letteratura scientifica". Il tranviere, ora indagato per disastro ferroviario e omicidio e lesioni colpose e plurime, fin da subito ha spiegato di aver perso il controllo del mezzo perché avrebbe visto "tutto nero" per via di una brutta botta all’alluce del piede sinistro presa mentre, qualche fermata prima, stava caricando una sedia a rotelle. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

