Pechino Express torna in onda giovedì 12 marzo su Sky e sulla piattaforma streaming NOW, segnando l'inizio di una nuova stagione. La trasmissione vede protagoniste due donne che, nel corso delle precedenti edizioni, hanno sviluppato un legame molto forte, al di là dei rapporti di sangue. La prima puntata introduce i concorrenti e le new entry di questa edizione.

P echino Express ricomincia con una nuova stagione questo giovedì 12 marzo, come sempre su Sky e in streaming su NOW. Tra le coppie partecipanti, le Dj, composta da Jo Squillo e da sua figlia elettiva Michelle Masullo. Nel corso della conferenza stampa, la nota cantautrice e conduttrice ha spiegato il motivo della sua partecipazione allo show e il suo legame con la compagna d’avventure. Finale di “Pechino Express 2025”: la proclamazione dei vincitori è da brividi X Leggi anche › “Pechino Express 2026” riparte con 3 inviati: chi sono le 10 coppie in gara Jo Squillo: «A Pechino Express con la mia figlia elettiva». « Sono felice di essere una mamma elettiva. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'avventura nello show Sky suggella un rapporto ormai consolidato tra le due donne «che va al di là dei legami di sangue»

