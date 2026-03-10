L’avventura alla 200 Miglia di Daytona Agazzi | Succede una volta nella vita
Un giovane motociclista di 24 anni di Redona ha partecipato alla 200 Miglia di Daytona negli Stati Uniti, gareggiando con una Suzuki Gsx8R. Durante l’evento ha ottenuto il quinto e il settimo posto nelle due manche disputate. Agazzi ha commentato l’esperienza come “incredibile”, sottolineando che si è trattato di un’occasione unica nella vita. La competizione si è svolta su un circuito famoso e molto impegnativo.
MOTOCICLISMO. Michel Agazzi, 24enne di Redona, è stato negli Usa per correre la famosa 200 Miglia di Daytona dove si è classificato 5° e 7° nella due gare disputate in sella a una Suzuki Gsx8R: «Esperienza incredibile». Il bergamasco ha avuto la possibilità di partecipare perché la trasferta gli è stata offerta dalla Suzuk come premio per la conquista della Suzuki Gsx-8R Cup: l’anno scorso il portacolori del Motoclub Casazza vinse a Misano e al Mugello, laureandosi campione nel trofeo in anticipo. «Un’esperienza incredibile» ha raccontato, anche perché «mi sono subito accorto che il modo di guidare è completamente diverso. Utilizzano gomme Dunlop che fanno in America e che sono molte dure. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
