Un giovane motociclista di 24 anni di Redona ha partecipato alla 200 Miglia di Daytona negli Stati Uniti, gareggiando con una Suzuki Gsx8R. Durante l’evento ha ottenuto il quinto e il settimo posto nelle due manche disputate. Agazzi ha commentato l’esperienza come “incredibile”, sottolineando che si è trattato di un’occasione unica nella vita. La competizione si è svolta su un circuito famoso e molto impegnativo.

MOTOCICLISMO. Michel Agazzi, 24enne di Redona, è stato negli Usa per correre la famosa 200 Miglia di Daytona dove si è classificato 5° e 7° nella due gare disputate in sella a una Suzuki Gsx8R: «Esperienza incredibile». Il bergamasco ha avuto la possibilità di partecipare perché la trasferta gli è stata offerta dalla Suzuk come premio per la conquista della Suzuki Gsx-8R Cup: l’anno scorso il portacolori del Motoclub Casazza vinse a Misano e al Mugello, laureandosi campione nel trofeo in anticipo. «Un’esperienza incredibile» ha raccontato, anche perché «mi sono subito accorto che il modo di guidare è completamente diverso. Utilizzano gomme Dunlop che fanno in America e che sono molte dure. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - L’avventura alla 200 Miglia di Daytona. Agazzi: «Succede una volta nella vita»

