Lavoro in somministrazione richieste stabili Cresce ancora la domanda di conduttori di impianti

Nel secondo semestre del 2025, le richieste di lavoro in somministrazione si mantengono stabili dopo i periodi di flessione. La domanda di conduttori di impianti continua a crescere, evidenziando un trend positivo in questo settore. I dati indicano una fase di consolidamento delle richieste di lavoro temporaneo, con un aumento delle richieste specifiche per alcuni profili professionali.

Nel secondo semestre 2025 le richieste di lavoro in somministrazione mostrano una sostanziale stabilizzazione dopo i cali registrati in precedenza. La variazione, secondo le indicazioni che emergono dall’ Osservatorio Confindustria Bergamo-Agenzie Per il Lavoro, torna lievemente positiva ( +1% ) anche se, negli ultimi tre semestri, ci sono state dinamiche molto contenute e i volumi di richiesta restano prossimi ai livelli minimi osservati nel 2020, data di inizio della rilevazione. Dal punto di vista della composizione della domanda, si conferma la centralità dei conduttori di impianti, che rappresentano il 29,3% del totale e sono in aumento rispetto allo stesso semestre del 2024. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

