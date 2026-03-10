Lavoro e Welfare di qualità | le priorità della Uil in vista del congresso regionale

Durante l'assemblea congressuale a Piacenza, la Uil ha discusso di un nuovo sistema di welfare, lavoro e sicurezza in vista del XIII Congresso Regionale programmato per fine maggio a Bologna. La riunione ha coinvolto rappresentanti e delegati, concentrandosi sulle priorità e le strategie da adottare per migliorare le condizioni lavorative e i servizi sociali nella regione.

Un nuovo sistema di welfare, lavoro e sicurezza: sono stati i temi al centro dell'assembla congressuale della Uil di Piacenza in vista del XIII Congresso Regionale che si svolgera? a fine maggio a Bologna. Al Park Hotel, alla presenza del segretario generale Uil Emilia Romagna, Marcello Borghetti.