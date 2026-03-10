Lavoro David Lloyd cerca personale ad Arese | quattro posizioni aperte per il nuovo club di lusso nell’area ex Alfa

Lavoro, David Lloyd apre quattro posti nel nuovo club di lusso a Arese, nell’area ex Alfa Romeo. La società cerca personale per diverse posizioni, mentre i lavori di ristrutturazione proseguono nel sito. La struttura si prepara ad accogliere nuove assunzioni, con un focus su ruoli legati ai servizi di ospitalità e assistenza clienti. La ricerca riguarda candidati con vari livelli di esperienza e competenze specifiche.

