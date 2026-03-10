Lavori all' acquedotto come e fino a quando cambia la viabilità in via Lungadige Leopardi

Per permettere a Novareti Spa di sostituire un tratto di acquedotto, sono state apportate modifiche temporanee alla viabilità in via Lungadige Leopardi. Le variazioni sono state attuate per garantire i lavori e saranno in vigore fino a quando non saranno completati. La zona ha subito alcune variazioni nel traffico, senza indicazioni di altri interventi o date di fine lavori.

Per consentire a Novareti Spa la sostituzione di un tratto di acquedotto, sono state adottate temporanee modifiche alla viabilità nella zona di via Lungadige Leopardi. In particolare è stata disposta la chiusura della strada nel tratto compreso tra l’incrocio con via A. da Trento e via Dosso Dossi, oltre al divieto di sosta e fermata con rimozione forzata dei veicoli. Per permettere lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di scavo e di sostituzione della condotta idrica le modifiche alla viabilità resteranno in vigore fino al 31 marzo. In alcune vie limitrofe, nello stesso periodo, sono state istituite altre variazioni alla circolazione. In via A. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Articoli correlati Proseguono i lavori per la nuova ciclabile sul lungadige a Verona: come cambia la viabilità dal 9 marzoIl nuovo percorso ciclopedonale si estenderà tra Ponte Garibaldi e Ponte Risorgimento, lungo i lungadige Matteotti, Campagnola e Cangrande A Verona... Aggiornamenti e notizie su Lungadige Leopardi Temi più discussi: Fino al 31 marzo 2026 chiuso un tratto di via Lungadige Leopardi per lavori all’acquedotto; Trento, chiuso un tratto di via Lungadige Leopardi per lavori all’acquedotto; Lavori dell'acquedotto, a Trento chiusura parziale di Lungadige Leopardi; Bypass, chiuso un tratto di via Nazionale in vista del montaggio delle frese. Lavori dell'acquedotto, a Trento chiusura parziale di Lungadige LeopardiFino a fine mese Lungadige Leopardi a Trento resterà chiuso al traffico tra l'incrocio con via Antonio da Trento e via Dosso Dossi. Le restrizioni, spiega il Comune, sono necessarie per la sostituzion ... rainews.it Trento, lavori all’acquedotto: chiude via Lungadige LeopardiFino al 31 marzo strada chiusa tra via A. da Trento e via Dosso Dossi per un intervento di Novareti. Sensi unici e modifiche alla viabilità nelle vie vicine. Il Comune di Trento informa che, per ... ladigetto.it Lavori in corso a Trento, chiude parzialmente Lung'Adige Leopardi x.com