Il mercato delle alternative vegetali al latte vede l’avena emergere come scelta preferita rispetto a riso e mandorle. Si evidenziano differenze significative nell’impatto ambientale tra le varie opzioni, con alcuni tipi di latte vegetale che risultano più sostenibili di altri. Le preferenze dei consumatori e le caratteristiche dei prodotti continuano a influenzare le tendenze di mercato in questo settore.

Il mercato delle alternative vegetali al latte si rivela più complesso di quanto spesso si creda, con differenze sostanziali nell’impatto ambientale tra soia, avena, mandorla e riso. Mentre il consumo di latte vaccino cala in Europa, la crescita del settore lattiero-caseario funzionale compensa il declino, proiettando un valore di mercato che dovrebbe raggiungere i 272,13 miliardi di dollari entro il 2031. I dati confermano che non tutte le bevande plant-based sono ugualmente sostenibili; alcune colture richiedono risorse idriche massicce o generano emissioni paragonabili a quelle del latte animale. La generazione Z guida questo cambiamento verso opzioni più etiche, ma il costo rimane una barriera significativa rispetto al latte convenzionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Latte vegetale: l’avena vince, il riso e le mandorle

