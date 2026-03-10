L’allenatore dell’Atletico Madrid ha dichiarato che la sua squadra non è considerata favorita nel prossimo incontro di Champions League contro il Tottenham agli ottavi. La partita si giocherà prossimamente e le due squadre si affrontano in una fase decisiva della competizione. La dichiarazione è stata resa nota attraverso un articolo pubblicato sul sito 101greatgoals.

Diego Simeone non crede che la sua squadra dell’Atletico Madrid possa essere considerata la favorita per gli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham. Gli Spurs hanno superato la fase di campionato, finendo tra i primi otto e accedendo direttamente agli ottavi. L’Atletico, nel frattempo, ha dovuto affrontare un impegnativo turno di playoff contro il Club Brugge, con i Rojiblancos che hanno vinto complessivamente 7-4. Ma le due squadre si trovano su posizioni estremamente contrastanti nei rispettivi campionati nazionali. Nonostante la difficile situazione del Tottenham, Simeone ha respinto l’ipotesi che l’Atletico sia favorito. L’Atletico non ha mai disputato una partita a eliminazione diretta in Champions League in casa sotto la guida di Simeone, subentrato nel 2011. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - L’Atletico non è favorito contro gli Spurs agli ottavi

