L’assenza di Consigliere di parità territoriali vanifica l’accesso alle tutele per le vittime di discriminazione
L’assenza di Consiglieri di parità territoriali ostacola l’accesso alle tutele per le vittime di discriminazione. In Italia, il 10 marzo 1946, le donne sono state ammesse al voto, un passo importante nel percorso verso l’uguaglianza dei diritti. La storia ricorda come, quando ricevettero le tessere elettorali, le consideravano simboli di un nuovo diritto, come biglietti d’amore.
«Nel lento cammino verso l’uguaglianza dei diritti, dopo gli eventi bellici, il 10 Marzo 1946 in Italia le donne furono ammesse al voto; la storia ci racconta che, quando ricevettero a casa le tessere elettorali, le giravano tra le mani come biglietti d’amore. Oggi a distanza di 80 anni. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Articoli correlati
80 anni dal voto alle donne, l’appello delle consigliere di parità: "No alla soppressione dei presidi territoriali”Le rappresentanti di Rimini, Ravenna e Piacenza chiedono di mantenere i presidi territoriali per garantire tutela alle vittime di discriminazione In...
Tutti gli aggiornamenti su L'assenza di Consigliere di parità...
Temi più discussi: L’assenza di Consigliere di parità territoriali vanifica l’accesso alle tutele per le vittime di discriminazione; Dimissioni Auletta e subentro consigliere: c'è un caso 'annullamento atti' in Consiglio, diffida alla Presidenza; Il consigliere Fasulo (Forza Italia) protagonista di un’intensa attività istituzionale a tutela dei cittadini; Il Consiglio comunale di Mazara e il fenomeno della maggioranza compatta.
«L’assenza di Consigliere di parità territoriali vanifica l’accesso alle tutele per le vittime di discriminazione»Per trovarla servono ricerche, documenti, incroci, storie cercate, non suggerite da un algoritmo. Con due caffè al mese sostieni una redazione che esplora e porta alla luce ciò che sfugge. Il ... ilpiacenza.it
Marcia Ischia. Di Scala (Fi): Grave assenza di sindaci e consiglieri regionaliCosì la consigliera regionale campana a margine della marcia indetta lo scorso 14 ottobre dal Comitato Unitario per il Diritto alla Salute dell'isola e per la difesa dei servizi sanitari (Cudas) per ... quotidianosanita.it
Questa #guerra non finirà presto, dice un consigliere di #Trump #Iran #America x.com
Realizzazione del nuovo polo scolastico Consigliere di minoranza accusa: ritardi e edifici esistenti in condizioni difficili - facebook.com facebook