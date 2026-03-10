L’ASI approva la data policy della missione IRIDE

(Adnkronos) – L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ha annunciato, per mezzo di una nota ufficiale, di aver approvato i "Principi di Politica dei Dati della Missione IRIDE", definendo il quadro normativo e operativo per la gestione dei flussi informativi generati dalla futura costellazione satellitare. Il documento rappresenta un tassello fondamentale per la governance del sistema nazionale di Osservazione della Terra, definendo con chiarezza le modalità di distribuzione e utilizzo dei prodotti geospaziali. L'architettura di IRIDE è concepita come un’infrastruttura end-to-end che integra segmenti spaziali, stazioni di terra e servizi digitali avanzati per l'elaborazione dei dati grezzi. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

