L’Archivio Chiarli è stato dichiarato bene di interesse storico nazionale

L’Archivio Chiarli è stato riconosciuto come bene di interesse storico nazionale dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell'Emilia-Romagna. La decisione è stata comunicata recentemente, confermando l’importanza del patrimonio archivistico conservato. La dichiarazione riguarda l’intera collezione, che include documenti e materiali di valore storico rilevante. La notizia segna un passo importante per la tutela di questo patrimonio.

Un importante risultato per lo storico produttore modenese. Il primo caso in assoluto per il settore vitivinicolo dell'Emilia-Romagna La Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell'Emilia-Romagna ha dichiarato l'Archivio Chiarli come bene d'interesse storico nazionale. Fino ad ora, nell'ambito della Regione, nessuna azienda vitivinicola lo aveva ottenuto. L'atto ufficiale, ratificato dalla commissione regionale per il patrimonio culturale dell'Emilia-Romagna (Corepacu), segna, quindi, un importante passaggio storico per il patrimonio industriale della regione. L'archivio dell'azienda Chiarli è stato dichiarato in quanto...