L’Arca di Lorè conquista l’Australia | grande accoglienza per i primi live e per il debutto al WOMAD

L’Arca di Lorè ha esordito in Australia con due concerti a Brisbane e al WOMAD di Adelaide. I live hanno attirato un pubblico interessato, segnando il debutto del progetto nel paese. L’artista ha presentato il suo repertorio durante gli appuntamenti, prima di partire per i Jova Summer Party in Italia. La risposta degli spettatori si è dimostrata calorosa e coinvolgente.

Jovanotti – Foto di Giada di Blasio L’Arca di Lorè debutta in Australia: concerti a Brisbane e al WOMAD di Adelaide, in attesa dei Jova Summer Party in Italia. Parte dall’Australia il nuovo viaggio de L’Arca di Lorè, accolto con grande entusiasmo dal pubblico nei primi appuntamenti live a Brisbane e al WOMAD Festival di Adelaide. Un debutto internazionale che conferma la forza del progetto e la sua vocazione al dialogo tra culture, suoni e immaginari diversi. Il WOMAD, storico festival fondato da Peter Gabriel e dedicato all’incontro tra le musiche del mondo, si è rivelato il contesto ideale per l’energia e lo spirito nomade dell’Arca. Sul palco, Lorenzo ha portato un set costruito sulle tracce più ritmiche del repertorio, arricchito da ampi spazi di improvvisazione e da un omaggio alla cultura italiana. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

