Al Teatro Verdi di Monte San San Savino si tiene una rappresentazione con i testi di Makkox e la pièce «Lapocalisse» di Aprea. L’evento fa parte della nuova stagione teatrale avviata in città e coinvolge il pubblico locale. La serata si svolge nel rispetto del cartellone programmato, con un pubblico presente per seguire lo spettacolo. La rappresentazione si svolge in un teatro storico della zona.

Arezzo, 10 marzo 2026 – Prosegue al Teatro Verdi di Monte San Savino la nuova stagione teatrale. Questa sera alle 21,15 il palcoscenico accoglierà Valerio Aprea con “Lapocalisse”, su testi di Makkox, tra ironia e sguardo disincantato, provando a ragionare con il pubblico sulla percezione di un presente fatto di catastrofismi e allarmismi e sull’idea che l’apocalisse è imminente, prossima, inevitabile. Lo spettacolo prova a ragionare su un presente di allarmismi appunto. Ma ne siamo proprio sicuri, si chiedono i due autori. Davvero non c’è un barlume di speranza? Un minimo spiraglio di possibile intervento per scongiurare un destino che... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - «Lapocalisse» di Aprea, i testi di Makkox al Verdi

Articoli correlati

Lapocalisse arriva al Verdi con la comicità di Valerio Aprea e MakkoxArezzo, 5 marzo 2026 – Al Teatro Verdi di Monte San Savino è in arrivo “Lapocalisse”, il fortunato spettacolo scritto da Makkox e interpretato da...

Contenuti utili per approfondire Lapocalisse di Aprea i testi di Makkox...

Temi più discussi: Lapocalisse di Aprea. I testi di Makkox al Verdi; Lapocalisse arriva al Verdi con la comicità di Valerio Aprea e Makkox; Lapocalisse di Aprea e Makkox: ovazione al Teatro Balzan; Valerio Aprea in scena al Celebrazioni di Bologna con Lapocalisse.

Lapocalisse di Aprea. I testi di Makkox al VerdiProsegue al Teatro Verdi di Monte San Savino la nuova stagione teatrale. Questa sera alle 21,15 il palcoscenico ... msn.com

Valerio Aprea in scena al Celebrazioni di Bologna con Lapocalisse«L’apocalisse è imminente. L’apocalisse è prossima. L’apocalisse è inevitabile. Ma siamo proprio sicuri? Davvero non c’è un barlume di speranza? Un minimo spiraglio di possibile intervento per scongiu ... sassuolo2000.it

Martedì 10 Marzo - "Lapocalisse", spettacolo con Valerio Aprea al Teatro Verdi Monte San Savino. - facebook.com facebook