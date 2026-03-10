L’annuncio del presidente del Galatasaray su Victor Osimhen

Il presidente del Galatasaray ha annunciato di aver completato il pagamento concordato con il Napoli per l'acquisto di Victor Osimhen. La conferma arriva direttamente da lui, sottolineando che la trattativa si è conclusa con successo e il trasferimento è ora ufficiale. Non sono stati forniti dettagli finanziari oltre alla conferma del pagamento completato.

Il Galatasaray rivendica con orgoglio uno dei colpi più importanti della sua storia recente. Il presidente Dursun Ozbek ha infatti confermato che il club ha completato il pagamento della cifra concordata con il Napoli per Victor Osimhen. La notizia, diffusa dai media turchi e riportata dal portale AreaNapoli.it, chiude definitivamente ogni dubbio sull’operazione. L’arrivo dell’attaccante nigeriano è stato formalizzato con un trasferimento definitivo dal valore di circa 75 milioni di euro. Una cifra che ha fatto discutere fin dall’inizio e che ha attirato l’attenzione del calcio europeo. Nonostante lo scetticismo iniziale, la dirigenza del club turco ha portato avanti il progetto senza esitazioni. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

