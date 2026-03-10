Landini insulta Meloni | Non gliene fo*** nulla della giustizia FdI lo atterra con una frase

Durante un intervento pubblico, Landini ha rivolto parole offensive alla premier, affermando che «non gliene frega nulla della giustizia». In risposta, il partito Fratelli d’Italia ha replicato con una frase che ha messo a tacere le dichiarazioni del leader sindacale. La polemica si è accesa subito dopo, con l’obiettivo di mettere in discussione le affermazioni di Landini nei confronti della premier.

Landini pensa ai lavoratori (se ne sei capace) e non inventare fake news. Fratelli d’Italia zittisce mister Cgil che ha detto un altro sfondone dei suoi contro la premier. “A Meloni del funzionamento della giustizia non interessa nulla”. La campagna per il referendum sulla giustizia entra sempre più nel vivo e il confronto politico si fa via via più acceso. Con molti che a sinistra hanno dichiarato che voteranno No non per il merito dei quesiti, ma per dare contro al governo. Lo disse persino un pezzo da novanta come Goffredo Bettini, “guru” del Pd. Ebbene, la faccia tosta di Ladini non ha limiti. Ora che la premier è entrata nel vivo del referendum con il suo discorso ai cittadini, motivando come la riforma indichi un percorso di civiltà giuridica, ecco che lui non ha ritegno nel lasciar partire il suo sfondone. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

