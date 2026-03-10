L' amore è dolore? Nutrire sé per non dipendere dall' altro

PadovAiuta organizza un incontro dedicato al tema della dipendenza affettiva, in cui si discuterà di come le dinamiche relazionali possano trasformare il bisogno di amore in sofferenza. L'iniziativa si rivolge a chi desidera approfondire i propri rapporti e comprendere meglio le proprie emozioni. L'appuntamento affronta il rapporto tra amore e dolore, puntando l'attenzione sui modi di nutrire sé stessi senza dipendere dall'altro.

Scherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) PadovAiuta propone un incontro di approfondimento dedicato al tema della dipendenza affettiva e alle dinamiche relazionali che possono trasformare il bisogno di amore in sofferenza. «Attraverso una riflessione guidata, esploreremo i meccanismi emotivi e psicologici che alimentano la dipendenza, le radici dell’insicurezza affettiva e l’importanza di costruire una rinnovata e durevole fiducia in sé stessi. L’obiettivo dell’incontro è offrire strumenti di comprensione e spunti pratici per imparare a “nutrire sé stessi”, sviluppare autonomia emotiva e promuovere relazioni più sane, libere e autentiche». 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

