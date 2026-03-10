L' amica gli offre un caffè nel residence lui scappa con il portafoglio del vicino di stanza | 36enne denunciato

Un uomo di 36 anni, senza fissa dimora, è stato denunciato dai Carabinieri di Parma Centro dopo essere stato accusato di aver rubato un portafoglio all’interno di un residence. L’episodio si è verificato quando, durante un incontro, l’amica dell’uomo gli ha offerto un caffè e lui, approfittando della situazione, è scappato con il portafoglio del vicino di stanza. La vicenda è stata chiarita a seguito di un’indagine dei militari.

L'episodio risale allo scorso novembre. La vittima, un 70enne di passaggio in città, ha deciso di trascorrere qualche giorno di relax in un residence del centro. Nella tarda mattinata del 6 novembre, l'uomo ha sentito bussare alla porta della sua stanza: era l'incaricata delle pulizie, a cui ha permesso l'accesso per effettuare il riordino e il lavaggio degli ambienti. Per non intralciare il lavoro dell'addetta e rendere le operazioni più fluide, il 70enne ha pensato bene di spostarsi nel corridoio comune, approfittandone per fare qualche telefonata. Proprio in quel frangente, ha notato un uomo e una donna dall'aspetto visibilmente trasandato percorrere lo stesso corridoio.

