L’Alma rallenta la sua corsa Ora non è più possibile sbagliare

L’Alma rallenta la sua corsa e ora non può più permettersi errori, mentre il Lunano continua a vincere senza problemi. La partita tra le due squadre è in programma domenica 19 aprile, alla penultima giornata, e il confronto diretto potrebbe perdere importanza se i risultati proseguono su questa linea. La sfida si avvicina e il risultato sembra già scritto nella forma della classifica.

L’Alma rallenta la sua corsa mentre il Lunano non sbaglia un colpo e così lo scontro diretto in programma domenica 19 aprile alla penultima giornata rischia di diventare una gara del tutto pleonastica. Il pareggio interno contro i Portuali e la contemporanea vittoria del Lunano hanno portato a quattro lunghezze il distacco dei granata dalla capolista e prima dello scontro diretto tra le due squadre ci sono rimaste appena tre giornate. C’è ancora il tempo per recuperare, ma il Fano non deve più sbagliare – a partire da sabato prossimo a Cattolica dove affronterà in campo neutro il Vismara – e deve anche sperare che la capolista Lunano commetta almeno un passo falso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

