L'aggeggio che Pogacar nascondeva sotto al braccio nella Strade Bianche non è quello che si pensava

Durante le Strade Bianche è stato notato un dispositivo sotto il braccio di Pogacar, che ha suscitato molte speculazioni. Tuttavia, si è scoperto che si tratta di un whoop, un apparecchio usato per monitorare vari parametri fisiologici del ciclista. L'oggetto, visibile attraverso la maglietta, non è un congegno misterioso ma un dispositivo medico-compatibile.