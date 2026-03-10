L'aggeggio che Pogacar nascondeva sotto al braccio nella Strade Bianche non è quello che si pensava
Durante le Strade Bianche è stato notato un dispositivo sotto il braccio di Pogacar, che ha suscitato molte speculazioni. Tuttavia, si è scoperto che si tratta di un whoop, un apparecchio usato per monitorare vari parametri fisiologici del ciclista. L'oggetto, visibile attraverso la maglietta, non è un congegno misterioso ma un dispositivo medico-compatibile.
Il chip che si è intravisto attraverso la maglietta, appena sotto l'ascella, non alcun congegno misterioso ma un whoop: un dispositivo che monitora una serie di parametri del ciclista sloveno. A Le strade bianche ha sprigionato una potenza mostruosa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
L’anti-Pogacar sbarca alla Strade Bianche: Paul Seixas, il 19enne che già fa sognare la FranciaDiciannove anni, ma pedala già come un ciclista che appartiene da tempo all’élite.
Leggi anche: Pogacar si rialza dal divano dopo 4 mesi e mezzo di riposo, c’è la Strade Bianche: “Spero di far bene”
Rad-WM 2025: Pogacar und del Toro hangen Ayuso an der Mauer von Kigali ab - Gänsehaut pur
Aggiornamenti e notizie su Strade Bianche
Pogacar è un alieno, un treno coi pedali: Tadej vince la Strade Bianche con una fuga mostruosaTadej Pogacar ha vinto da dominatore la Strade Bianche, prendendo il volo con una fuga solitaria a 80 km dal traguardo ... fanpage.it
Strade Bianche, Pogacar l’ha rifatta uguale a due anni fa: 80 km di fuga solitaria, ma Seixas (secondo) prenota il futuroCiclismo, la Strade Bianche è il solito giardino di casa Pogacar. Quarta vittoria per lo sloveno, che saluta tutti a 80 km dall’arrivo. Seixas e Del Toro sul podio ... sport.virgilio.it