Ladri senza cuore | rubano la cassetta delle offerte durante il funerale

Durante un funerale in una chiesa, un gruppo di ladri ha rubato la cassetta delle offerte lasciata all’interno dell’edificio. Il furto è avvenuto mentre la cerimonia era in corso, suscitando shock tra i presenti. Nessuno è stato fermato o arrestato sul momento, e le forze dell’ordine sono state informate dell’accaduto. La chiesa rimane senza la cassetta delle offerte, che conteneva denaro raccolto durante l’evento.

Poco prima dell'inizio della funzione, il contenitore era al suo posto, poi è sparito. Ritrovato il giorno dopo in un torrente, ovviamente svuotato. Sdegno e sconforto in paese per l'accaduto Un furto è già di per sé un fatto deplorevole; se a questo ci sia aggiunge anche il compierlo in una chiesa, con in corso un funerale, provare anche solo a considerare la cosa senza indignarsi è pressoché impossibile. La cosa triste è che una situazione del genere, a tratti paradossale se non inverosimile, è purtroppo successa davvero. A raccontarlo è L'Adige, facendo riferimento a un funerale in corso nella chiesa di Mezzano lo scorso 7 marzo: per commemorare la defunta, la famiglia aveva chiesto di destinare delle opere di bene al centro Anffas di Primiero, invece dei consueti fiori.