La villa di Alberto Sordi aprirà al pubblico per la prima volta | cosa si potrà vedere

A Roma, la villa che un tempo apparteneva a Alberto Sordi aprirà al pubblico per la prima volta. Si tratta di un luogo che è stato per anni riservato e ora diventerà accessibile a chi desidera conoscere più da vicino la casa dell’attore. La struttura sarà aperta ai visitatori e si potrà esplorare lo spazio dedicato alla memoria del celebre interprete romano.

A Roma sta per aprirsi al pubblico un luogo rimasto per decenni strettamente privato: l a villa che appartenne ad Alberto Sordi diventerà infatti visitabile, trasformandosi in uno spazio dedicato alla memoria del grande attore capitolino. L’apertura consentirà per la prima volta di entrare nella sua casa e scoprire da vicino gli ambienti nei quali visse uno dei protagonisti più amati della storia del cinema italiano. LEGGI ANCHE – Giornate FAI di Primavera 2026: 780 luoghi aperti in tutta Italia per il grande festival del patrimonio Quando aprirà il Museo Alberto Sordi nella storica villa dell’attore a Roma. La storica residenza si trova nell’area di Caracalla, a Roma, e sarà trasformata ufficialmente nel Museo Alberto Sordi. 🔗 Leggi su Funweek.it

Articoli correlati

Leggi anche: Bertolino a La Confessione di Gomez (Rai 3): “Ho debuttato al cinema grazie ad Alberto Sordi. La prima volta mi disse: ‘Mi interessa la tua faccia’”

Leggi anche: Carta docente, arriva anche per gli ATA. Valditara: “Per la prima volta le risorse”, ecco per cosa potrà essere usata

Una raccolta di contenuti su Alberto Sordi

Temi più discussi: La villa di Alberto Sordi a Roma sta per aprire al pubblico; Stefano Benni, la Luisona e quel Bar Sport che non amava poi tanto; Influencer romana a Dubai: Ho appena sentito una bomba. Ma registra il video dalla terrazza; Dove vive Alberto Angela e le curiosità sulla sua casa di Roma.

Alberto Sordi, la villa ora diventerà la casa dei romani: sarà aperta al pubblico dopo l'estateLe siepi sono tagliate alla perfezione, i fiori piantati dal padrone di casa stanno sbocciando, l'arancio è già carico di frutti. In una nicchia dell'immenso giardino ... ilmessaggero.it

Claudio Villa e gli artisti, la foto di Alberto Sordi, i vetturini di Aldo FabriziDa più di un secolo i periodici Usa intrattengono i lettori con rubriche divertenti di aneddoti sui vip: li inventano agenzie che forniscono materiali ai columnist di gossip faceti. Nel caso sentiste ... ilfattoquotidiano.it

Silvana Mangano & Alberto Sordi, 1958 Buon Appetito! facebook

“Era il 1992 quando il grande attore Alberto Sordi visitò la scuola alberghiera SAFI: vide i vari ambienti dell’istituto, scherzò con le alunne, mangiò un’amatriciana…” No, non è un racconto fantasy, è tutto vero! Clicca qui per scoprire di più su quella memor x.com