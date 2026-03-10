Gli arbitri hanno confermato che durante le partite si è verificato un rigore a favore della Roma, mentre non è stato assegnato uno all'Inter. Nel corso di una trasmissione su Dazn, il portavoce arbitrale ha spiegato che Ricci ha commesso un fallo con il braccio in posizione naturale, con movimento che ha tolto visuale. Sono stati segnalati errori anche durante la partita a Lecce.

Mauro Tonolini componente della Can A e B, a Open Var torna sugli episodi più discussi dell'ultimo turno di campionato. A partire dal rigore invocato dall'Inter nel recupero del derby: “L’episodio è stato valutato correttamente in campo da Doveri. Il braccio di Ricci è in sagoma, c’è addirittura un movimento a togliere. Peraltro il pallone, se non avesse battuto sul braccio, sarebbe finito sul petto del calciatore del Milan”. In Genoa-Roma invece Gasperini aveva ragione a lamentarsi. L’errore, da parte di arbitro e Var, c’è stato proprio a Marassi. Ai giallorossi manca il penalty non concesso per il tocco di braccio di Malinovskyi sul tiro di Koné. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La versione degli arbitri: "C'era il rigore per la Roma, non c'era quello per l'Inter. Errori a Lecce"

