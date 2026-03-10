La truffa della giovane ballerina su WhatsApp che circola in Valtellina e Valchiavenna

Il monito della polizia postale: "Non cliccare sul link e non inserire i propri dati" per non perdere il controllo del proprio account È un messaggio apparentemente insospettabile la cui forza, in termini di “autorevolezza”, risiede proprio nel mittente: un contatto salvato in rubrica. In tanti in questi giorni, anche in Valtellina e Valchiavenna, stanno denunciando alla polizia postale la campagna di phishing – una truffa informatica – che si agita sulla nota piattaforma di messaggistica istantanea e che, in assenza delle dovute accortezze, può costare la perdita del controllo del proprio account e non solo. Arriva come un normale messaggio su WhatsApp da una persona nota, un contatto in rubrica reale. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

