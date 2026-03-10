La Tirreno-Adriatico passa da Pisa | chiusa l' Aurelia

Oggi, 10 marzo, l'Aurelia a Pisa sarà chiusa al traffico per diverse ore a causa del passaggio della Tirreno-Adriatico. La strada resterà chiusa indicativamente dalle 11 fino al termine del transito dei ciclisti. La gara ciclistica interesserà il tratto e si prevede che il traffico sarà deviato o sospeso durante questo intervallo di tempo.

Oggi, 10 marzo, la gara ciclistica Tirreno-Adriatico transiterà lungo l'Aurelia. La strada rimarrà chiusa al traffico indicativamente dalle ore 11 fino al termine del passaggio dei ciclisti.La chiusura riguarderà l'intero tratto dell'Aurelia da Madonna dell'Acqua fino al Ponte sullo Scolmatore (incrocio via Arnaccio). Mercoledì 11 e giovedì 12 marzo (dalle 09.00 alle 17.30) divieto di sosta e chiusura al traffico veicolare in via di Pratale, nel tratto compreso tra la rotatoria Lepri fino all'ingresso del parcheggio scambiatore, per consentire operazioni di monitoraggio delle alberature stradali. Nelle stesse ore chiusura al traffico veicolare con istituzione del senso unico alternato a vista nelle vie Parini, Averani e Gozzi.