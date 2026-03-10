La Tesla che guida da sola sfonda un passaggio a livello

Una Tesla Model 3 dotata di sistema di guida autonoma ha attraversato un passaggio a livello senza alcuna interazione umana, provocando polemiche sulla sicurezza di questa tecnologia. L’incidente è avvenuto mentre il sistema di Full Self Driving era attivo, e l’auto ha continuato la sua corsa ignorando il semaforo e le barriere abbassate. Nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha sollevato dubbi sul funzionamento delle funzioni di guida automatizzata.

Tesla di nuovo al centro delle polemiche per un episodio gravissimo di malfunzionamento del suo sistema "Fsd", cioè il criticatissimo, soprattutto per il nome "Full Self Driving" che lascia pensare ad un'auto "che si guida completamente da sola". La realtà dei fatti è molto diversa e l'ultimo incidente lo dimostra chiaramente: una Tesla Model 3 con Fsd attivato ha letteralmente ignorato un passaggio a livello chiuso, sfondando le barriere e attraversando le rotaie. Il fatto è avvenuto l'8 marzo a Los Angeles ed è stato ripreso dalla dashcam montata dal proprietario della Model 3 sulla sua auto. Dal filmato condiviso si vede chiaramente che il semaforo ferroviario funziona benissimo e il passaggio a livello inizia a chiudersi ben prima dell'arrivo della Model 3, che viaggia a circa 37 chilometri orari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La Tesla che guida da sola sfonda un passaggio a livello Articoli correlati Guasti ai treni e al passaggio a livello: la giornata da dimenticare per i pendolari brianzoliLa giornata di giovedì 8 gennaio inizia nel peggiore dei modi per i pendolari di Monza e Brianza. Casagiove, Tesla sfonda cavalcavia e precipita sui binari: paura vicino alla ferroviaPaura questa mattina a Casagiove, dove una Tesla è precipitata dal cavalcavia della rete ferroviaria FS, finendo ribaltata nelle immediate vicinanze... Tesla guida DA SOLA nel traffico di Roma! Proviamo il Full Self Driving Contenuti e approfondimenti su La Tesla che guida da sola sfonda un... Temi più discussi: La Tesla che ha attraversato l’America da sola; Tesla con FSD attraversa il passaggio a livello chiuso: il video è già virale; La guida autonoma di Tesla verso l'approvazione in Europa; Tesla, scendono le vendite ma l'azione vola: in arrivo in rivoluzionario Cybercab a guida autonoma. Tesla otterrà l'approvazione completa della guida autonoma in Europa questo meseSe la guida completamente autonoma sia effettivamente pronta è oggetto di un acceso acceso dibattito, soprattutto considerando le aree in cui sono stati condotti test negli ultimi anni. Ma comunque, l ... gamereactor.it Tesla stupisce i clienti europei con dimostrazioni della guida autonoma (supervisionata)Tesla sta effettuando in Europa dimostrazioni della guida completamente autonoma (supervisionata), l’assistenza evoluta che il costruttore intende offrire anche ai clienti italiani e che, almeno in ... macitynet.it Dalla parata di Capodanno sulla tv di Stato cinese ai video virali di Tesla, i robot sembrano pronti a entrare nelle nostre vite. Ma tra coreografie spettacolari e fabbriche reali c’è ancora un salto da fare: quello della manipolazione, della sicurezza e del modello i - facebook.com facebook