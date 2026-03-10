Antonio Di Pietro, noto ex magistrato e politico, ha annunciato il suo appoggio al Sì al Referendum sulla Giustizia. La sua partecipazione alla campagna referendaria segna una nuova fase nella sua attività pubblica, con un ruolo attivo nel sostenere questa iniziativa. La sua posizione è stata comunicata attraverso dichiarazioni pubbliche, rendendo noto il suo coinvolgimento nella campagna.

Ecco chi è Antonio Di Pietro e perché sostiene il Sì al Referendum sulla Giustizia. Classe 1950, Antonio Di Pietro è stato tra i magistrati protagonisti di Mani pulite, inchiesta giudiziaria che ha indagato sul malaffare diffuso definito Tangentopoli. Tolta la toga, ha fondato il partito Italia dei valori, diventando anche Ministro delle infrastrutture nel 2008. Poiché ritiene giusta la separazione delle carriere tra i Magistrati, affinché i ruoli non si confondano tra inquirenti e giudicanti e non si creino sbilanciamenti nei poteri. Antonio Di Pietro è tornato in auge mediaticamente per la sua posizione rispetto al Referendum sulla Giustizia che si terrà i prossimi 22e 23 marzo. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - La terza giovinezza di Antonio Di Pietro: arruolato per il Sì al Referendum

