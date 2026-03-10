La svolta sui balneari porta affari d’oro alle multinazionali e salassa i turisti

La recente liberalizzazione dei lidi ha favorito l’ingresso di grandi multinazionali e di investitori nel settore turistico, aprendo la strada a un mercato più aperto ma anche più concentrato. Gli imprenditori di grandi dimensioni stanno conquistando quote di mercato attraverso l’acquisto e la sublocazione di licenze, mentre i turisti si trovano a pagare prezzi più alti per l’accesso alle spiagge.

«Lo chiamano libero mercato, ma è una confisca in nome dell’Europa». Fabrizio Licordari presidente di Assobalneari, la maggiore delle associazioni tra chi gestisce i lidi aderente a Confindustria, torna a suonare la carica. Sull’annosissimo tema delle concessioni non si è fatto un passo avanti «anzi se ne sono fatti molti indietro e la manifestazione organizzata a Sanremo davanti all’Ariston durante il Festival dimostra che la categoria è stanca di continui soprusi e incertezze». La direttiva Bolkestein dietro cui si ripara la Commissione europea doveva servire a mitigare il cosiddetto «caro ombrellone» e a liberalizzare le licenze. Il risultato è esattamente l’opposto. 🔗 Leggi su Laverita.info

