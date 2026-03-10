Una recente telefonata tra il presidente degli Stati Uniti e il leader russo ha portato alla luce un momento in cui il leader russo si è mostrato disponibile a offrire assistenza. Durante la conversazione, sono emersi scambi tra i due funzionari riguardo a possibili modalità di collaborazione o supporto. La discussione ha riacceso l'attenzione su come i due paesi interagiscono e sui messaggi inviati pubblicamente.

La telefonata tra Donal Trump e Vladimir Putin restituisce in qualche modo un ruolo al leader del Cremlino nella partita iraniana. E Putin, che dal blocco dello Stretto di Hormuz ha ricevuto l’insperato regalo dell’impennata dei prezzi di petrolio e gas, cerca di trarre il massimo vantaggio dalla situazione. Il giorno dopo la conversazione con Trump, il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, spiega che il presidente russo ha presentato diverse proposte di mediazione sul conflitto in Iran e che queste «sono ancora sul tavolo». Vi aveva già fatto allusione lo stesso Trump, al termine della telefonata, dicendo che «Putin vuole dare una mano» a ridurre le tensioni, ma aggiungendo che «il suo contributo sarebbe ancora più utile se facesse finire la guerra in Ucraina». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - La strategia di Putin: così Donald gli ha offerto l'occasione per rientrare in gioco

Articoli correlati

NBA Freestyle | “Ragazzi, io quando gioco a basket non faccio finta, ci gioco per davvero”: così Wembanyama ha rivoluzionato l’All Star GameL’All Star Game non potrà mai più avere lo stesso fascino che aveva fino a più o meno i primi anni del 2000.

I pm ucraini: “Così Tymoshenko ha offerto 10mila dollari al mese a un deputato per comprare i suoi voti” | Le intercettazioniÈ lunedì 12 gennaio, la vigilia delle votazioni con cui la Verkhovna Rada – il Parlamento di Kiev – è chiamato a esprimersi sulle dimissioni del...

Contenuti e approfondimenti su La strategia di Putin così Donald gli...

Temi più discussi: La strategia di Putin: così Trump gli ha offerto l'occasione di rientrare in gioco. Sanzioni e petrolio: Ma basteranno due parole per tornare indietro; Tira e molla Il problema dei negoziati sulla guerra in Ucraina è l’asimmetria tra Russia e Europa; Il mondo dopo il dollaro? La strategia silenziosa di Putin e dei BRICS; Gli USA indeboliscono Russia, Cina e India. Ma l’UE non ha nulla da festeggiare.

La strategia di Putin: così Trump gli ha offerto l'occasione di rientrare in gioco. Sanzioni e petrolio: «Ma basteranno due parole per tornare indietro»La telefonata Trump-Putin ha riportato lo zar al centro della scena: si è «offerto» di aiutare l'Europa e di dare aiuto a placare la guerra in Iran. Dagli Usa Putin ha ricevuto un regalo immenso: il p ... corriere.it

Attacco ad personam, la strategia di Putin e Bibi (ma uccidere il leader non basta mai)Evidentemente la trilogia di Attacco al potere con Gerard Butler è la nuova strategia di politica internazionale occidentale, quantomeno americana. La ... thesocialpost.it

La mossa di Putin per rientrare in gioco: mediazione per una rapida de-escalation in Medio Oriente x.com

MILANO CORTINA | Putin alle due russe d'oro: 'Orgogliosi di voi sotto bandiera nazionale'. Messaggio di congratulazioni dal Cremlino: 'Forza d'animo e carattere'. #ANSA - facebook.com facebook