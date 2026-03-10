La storia vera di Paola Levi Olivetti vita e amori della compagna di Mario Tobino nella fiction Le libere donne

La vicenda racconta la relazione tra Mario Tobino e Paola Levi Olivetti, una storia d’amore vissuta con grande passione che viene ricostruita nella fiction Le libere donne. Paola Levi Olivetti, compagna dello scrittore, ha avuto un ruolo importante nella sua vita e nella narrazione di questa storia. La fiction ripercorre gli eventi principali legati ai due personaggi e ai loro sentimenti.

La storia d'amore di Mario Tobino e Paola Levi Olivetti fu particolarmente intensa e rivive oggi nella fiction Le libere donne. Prima di conoscere lo psichiatra con cui concluse la sua vita, Paola Levi era stata sposata con l'imprenditore Adriano Olivetti e aveva avuto una relazione con lo scrittore Carlo Levi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

