La sinfonia del terrore antisemita da Toronto a Liegi

Nelle ultime ore si sono moltiplicate azioni e dichiarazioni antisemite che hanno attraversato il continente americano e quello europeo, creando un clima di tensione e paura. Da Toronto a Liegi, gruppi e individui hanno portato avanti episodi di intolleranza e discriminazione, contribuendo a una crescente escalation di ostilità. Le vicende si sono susseguite senza interruzioni, evidenziando un'onda di odio che sembra intensificarsi.

Bombe e spari contro le sinagoghe. È la strategia della "guerra psicologica" di cui parlavano già i rapporti di intelligence europei dopo il pogrom di Hamas. Non serve uccidere: basta far capire che ogni ebreo è un potenziale bersaglio. Capiremo mai? In Italia nel 2025 ci sono stati 963 episodi di antisemitismo. Fondazione Cdec: "Numeri mai raggiunti prima" Una sinfonia del terrore si è levata, nelle ultime ore, sui due continenti, tessendo una trama inquietante di odio antico e rinnovato. Non si tratta di episodi isolati, ma di un'eco sinistra che rimbalza tra le piazze belghe e i sobborghi canadesi, rivelando quanto il virus dell'antisemitismo, dopo il 7 ottobre 2023, abbia mutato forma senza perdere la sua virulenza.