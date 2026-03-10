La sinfonia del terrore antisemita da Toronto a Liegi
Nelle ultime ore si sono moltiplicate azioni e dichiarazioni antisemite che hanno attraversato il continente americano e quello europeo, creando un clima di tensione e paura. Da Toronto a Liegi, gruppi e individui hanno portato avanti episodi di intolleranza e discriminazione, contribuendo a una crescente escalation di ostilità. Le vicende si sono susseguite senza interruzioni, evidenziando un'onda di odio che sembra intensificarsi.
Bombe e spari contro le sinagoghe. È la strategia della "guerra psicologica" di cui parlavano già i rapporti di intelligence europei dopo il pogrom di Hamas. Non serve uccidere: basta far capire che ogni ebreo è un potenziale bersaglio. Capiremo mai? In Italia nel 2025 ci sono stati 963 episodi di antisemitismo. Fondazione Cdec: "Numeri mai raggiunti prima" Una sinfonia del terrore si è levata, nelle ultime ore, sui due continenti, tessendo una trama inquietante di odio antico e rinnovato. Non si tratta di episodi isolati, ma di un’eco sinistra che rimbalza tra le piazze belghe e i sobborghi canadesi, rivelando quanto il virus dell’antisemitismo, dopo il 7 ottobre 2023, abbia mutato forma senza perdere la sua virulenza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Articoli correlati
Attacco antisemita alla sinagoga di LiegiBelgio Non ci sono vittime, ma le autorità belghe concordano nell’individuare in un attentato di matrice antisemita l’esplosione avvenuta intorno...
Leggi anche: Belgio, esplosione alla sinagoga di Liegi. Autorità: atto antisemita