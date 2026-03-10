Su La Ruota della Fortuna, Samira Lui ha fatto un passo indietro, lasciando spazio a Martina, che ora si presenta come la nuova protagonista del programma. Nel tentativo di aumentare gli ascolti, la produzione ha introdotto il nuovo gioco “se la sai, raddoppi”. La trasmissione continua a cambiare per attirare il pubblico, mantenendo vivo l’interesse con nuove dinamiche e volti diversi.

Prosegue l’avventura de La Ruota della Fortuna che, per riconquistare terreno nella gara di ascolti, lancia il nuovo gioco “se la sai, raddoppi”. Una puntata che segna la nuova strategia di Gerry Scotti e Samira Lui: i siparietti e le battute di spirito non mancano, ma il focus torna a essere il gioco, con i riflettori ben puntati sul talento dei concorrenti. Seppur non ve ne sia per nessuno, dopo il trionfo delle due puntate precedenti, è la campionessa Martina a continuare a vincere – e anche parecchio. Gerry Scotti e Samira Lui fanno un passo indietro. Samira Lui era splendida e all’ultima moda con il bandage dress amaranto, Gerry Scotti frizzantissimo e piccantino (ha persino paragonato la gallina padovana a un noto allenatore di calcio), i Fortuna Five talentuosi come sempre. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, il passo indietro di Samira Lui: la nuova star è Martina

Articoli correlati

La Ruota della Fortuna, Samira Lui in velluto per Natale. Gerry Scotti torna indietro nel tempoGerry Scotti e Samira Lui hanno festeggiato il Natale in compagnia dell'affezionato pubblico di Canale 5: La Ruota della Fortuna è andata...

Leggi anche: Samira Lui, nuova conduzione senza Gerry Scotti dopo il successo a La Ruota della Fortuna

Tutto quello che riguarda Ruota della Fortuna

Temi più discussi: La ruota della fortuna: Jackpot: Cambio di stagione Video; Gerry Scotti, stop a La Ruota della Fortuna: stasera non va in onda, ecco perché; La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti spiazza Samira Lui: Mi hanno scambiato per te, ma la serata è un flop; La ruota della fortuna: Maria Stella alla Ruota delle Meraviglie Video.

La Ruota della Fortuna, Gerry pizzica Samira sul fidanzato: Una locomotivaNella puntata de La Ruota della Fortuna di lunedì 9 marzo 2026 Gerry Scotti ha fatto una rivelazione sul fidanzato di Samira Lui arrivando a prenderla in giro ... libero.it

La ruota della fortuna, chi è il nuovo campione Salvatore da Messina?Il celebre quiz di Canale 5, La ruota della fortuna, continua a regalare grandi emozioni e colpi di scena sotto la guida esperta di Gerry Scotti. Nelle ultime puntate, l'attenzione del pubblico si è ... tag24.it

"Ho un comunicazione da fare" Gerry ferma La Ruota della Fortuna e annuncia che...Altro... facebook