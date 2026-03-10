In Bassa Sassonia, la riforma scolastica prevede che l’ora di religione cristiana non sia più dedicata esclusivamente a questa materia, ma diventi un’ora dedicata a temi come Sharia e gender. La modifica riguarda il modo in cui vengono affrontati gli argomenti religiosi nelle scuole, eliminando il tradizionale insegnamento di religione cristiana. La decisione è stata annunciata dalle autorità scolastiche locali.

In Bassa Sassonia l’ora di “ religione cristiana ” non sarà più di religione: questa è la riforma che sta portando avanti il ministro dell’Istruzione Julia Willie Hamburg, dei Verdi, la quale ha presentato di recente un programma con 130 argomenti obbligatori di cui solo 5 sono riferibili alla figura di Gesù Cristo. Una riforma in chiave ecumenica, in cui il piano di studi si focalizza su aree tematiche più ampie come identità, comunità e futuro, che snaturano quella che è la tradizione culturale della Germania. Secondo gli esperti e il Ministero dell'Istruzione, questa scelta rispecchia il cambiamento della società e l'eterogeneità degli studenti, che oggi includono molti non credenti o appartenenti a fedi diverse. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La rivoluzione dei Verdi vuole cancellare Gesù: a scuola arrivano Sharia e gender

