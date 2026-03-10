La riminese AI Cure conquista il Premio Innovazione Lorenzo Cagnoni a Key 2026

Una startup riminese, AI Cure, ha vinto il Premio Innovazione “Lorenzo Cagnoni” durante Key 2026. L’evento si è svolto in una città che si conferma punto di riferimento per lo sviluppo di soluzioni nel settore energetico in Europa. La premiazione ha riconosciuto l’innovazione proposta dall’azienda nel campo della tecnologia sanitaria. Rimini si conferma così protagonista delle tendenze future nel settore.

Rimini si conferma ancora una volta uno dei luoghi in cui si disegnano le traiettorie del futuro energetico europeo. Nella cornice di KEY – The Energy Transition Expo, uno dei più importanti appuntamenti internazionali dedicati alle tecnologie per la transizione energetica, la startup innovativa AI Cure associata a CNA Rimini, ha ottenuto uno dei riconoscimenti più prestigiosi della manifestazione: il Premio Innovazione "Lorenzo Cagnoni" nella categoria EFFI – Energy Efficiency Expo, dedicata alle soluzioni più avanzate per l'efficienza energetica. AI Cure si è distinta grazie alla propria tecnologia di AI Digital Twin human-centric, un sistema digitale avanzato capace di simulare, analizzare e ottimizzare il comportamento energetico di edifici e infrastrutture complesse.