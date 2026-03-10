La riminese AI Cure conquista il Premio Innovazione Lorenzo Cagnoni a Key 2026

Una start-up riminese, AI Cure, ha vinto il Premio Innovazione “Lorenzo Cagnoni” a Key 2026. La cerimonia si è svolta durante l’evento, e la società si è distinta tra le altre aziende partecipanti. Rimini si conferma così come un centro in cui si sviluppano progetti legati al futuro energetico europeo. La premiazione ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti del settore.

Rimini si conferma ancora una volta uno dei luoghi in cui si disegnano le traiettorie del futuro energetico europeo. Nella cornice di KEY – The Energy Transition Expo, uno dei più importanti appuntamenti internazionali dedicati alle tecnologie per la transizione energetica, la startup innovativa AI Cure associata a CNA Rimini, ha ottenuto uno dei riconoscimenti più prestigiosi della manifestazione: il Premio Innovazione "Lorenzo Cagnoni" nella categoria EFFI – Energy Efficiency Expo, dedicata alle soluzioni più avanzate per l'efficienza energetica. AI Cure si è distinta grazie alla propria tecnologia di AI Digital Twin human-centric, un sistema digitale avanzato capace di simulare, analizzare e ottimizzare il comportamento energetico di edifici e infrastrutture complesse.