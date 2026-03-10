La riforma ignora le reali esigenze della giustizia | servono interventi strutturali

Prima dell’assemblea pubblica a Piacenza dedicata al referendum sulla giustizia, il consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura ha incontrato i lavoratori degli uffici giudiziari locali. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto diretto tra le parti, prima di un evento pubblico che ha attirato numerosi partecipanti. La discussione si è concentrata sulle criticità del sistema giudiziario e sulla necessità di interventi strutturali.

Prima della partecipata assemblea pubblica dedicata al referendum sulla giustizia in sala Mandela, a Piacenza, il consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura Roberto Fontana ha incontrato i lavoratori e le lavoratrici degli uffici giudiziari locali, in un momento di confronto diretto.