La regola del costo per utilizzo | ecco perché prima del cambio armadio di primavera dovremmo studiarla bene

Prima di fare il cambio di stagione, molte persone stanno adottando la regola del «costo per utilizzo» per valutare i capi da conservare o eliminare. Questo metodo, già diffuso oltre oceano, consiste nel analizzare quanto si utilizza effettivamente ogni vestito prima di decidere se tenerlo o meno. La pratica sta guadagnando popolarità tra chi vuole organizzare meglio il proprio guardaroba.

Oltre a favorire un'operazione di decluttering coi fiocchi, il «costo per utilizzo» metterebbe in salvo le nostre finanze. E, visti i tempi, scusate se è poco. Con i prezzi costantemente in aumento, in particolare quelli della moda, questa regola funzionerebbe anche contro i raptus di acquisto impulsivo. Come? Si tratta di calcolare il valore dei capiaccessori dividendone il prezzo per il numero di volte in cui si sono indossati, per vedere se si sta ottenendo il massimo da quell'investimento prima di procedere a comprare qualcosa di nuovo. Supponiamo di aver pagato una maglietta 50 euro e di averla utilizzata 100 volte. In questo caso basterà dividere il costo della maglietta per il numero di volte in cui l’abbiamo indossata e otterremo un «costo per utilizzo» di 50 centesimi (50:100 = 0,50). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

