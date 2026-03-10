La rapina al furgone corriere fatto scendere e sequestrato|VIDEO

A Castellammare di Stabia, quattro persone sono state arrestate dai carabinieri in relazione a una rapina avvenuta il 18 settembre di due anni fa. I responsabili avevano sequestrato un furgone e costretto il corriere a scendere prima di sottrarre circa 2,5 milioni di euro. La polizia ha identificato e fermato i quattro uomini coinvolti nell’episodio.

Rapina da 2,5 milioni e sequestro di persona a Castellammare di Stabia. Sono quattro i componenti della banda arrestati dai carabinieri per reati commessi il 18 settembre di due anni fa. Contestualmente, sono stati eseguiti decreti di perquisizione contro altri due soggetti: uno indagato per i medesimi reati e un secondo sospettato di essere il ricettatore del gruppo. Il carico rubato aveva un valore complessivo di circa 2,5 milioni di euro e comprendeva: 1.733 iPhone 16 di vari modelli, 455 tra cuffie e auricolari Apple Pods, 145 Apple Watch. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

