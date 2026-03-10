La protesta degli agricoltori a Milano | arrivano i trattori in centro a Milano

Gli agricoltori di Milano hanno organizzato una protesta portando i trattori nel centro della città. La manifestazione riguarda le difficoltà che affrontano le aziende agricole e la produzione di cibo, in un momento segnato anche dalla crisi in Medio Oriente e dal timore di un ulteriore aumento dei prezzi dell’energia. La mobilitazione si è svolta senza incidenti e ha coinvolto diversi partecipanti.

La nuova guerra in Medio Oriente con l’incubo di un ulteriore shock energetico all’orizzonte è solo l’ultima delle minacce alla sopravvivenza delle aziende agricole e alla produzione di cibo. Per questo diversi agricoltori e allevatori di Coldiretti si ritroveranno sotto il Pirellone a Milano nella mattinata di martedì 10 marzo per denunciare lo scacco in cui si trovano le campagne lombarde. Guidati dal presidente e dal direttore di Coldiretti Lombardia, Gianfranco Comincioli e Giovanni Benedetti, insieme ai presidenti e ai direttori delle federazioni provinciali, gli agricoltori scendono in piazza per chiedere alle istituzioni regionali di agire nei vari livelli decisionali per attuare misure concrete e strutturali. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

