La prostituzione e il mistero della scomparsa | di Elena restano il cellulare e un pellicciotto bianco

Le forze dell'ordine continuano a cercare Elena Burcioiu, scomparsa nella mattina del 2 marzo nelle campagne del Foggiano. Di lei si conosce che ha lasciato il cellulare e un pellicciotto bianco, mentre le indagini si concentrano sulla sua scomparsa. Le ricerche sono ancora in corso e non sono stati ancora trovati nuovi elementi utili per chiarire cosa sia accaduto.

Proseguono senza sosta le ricerche di Elena Burcioiu, la ragazza svanita nel nulla, nella mattina del 2 marzo, nelle campagne del Foggiano. A denunciarne la scomparsa, alle 19.20 dello stesso giorno, è stata proprio l’amica, che si è recata in questura fornendo un identikit della 21enne e ripercorrendo con gli agenti gli ultimi movimenti della donna. Coinvolti anche i sommozzatori del 115 che hanno scandagliato canali e invasi della zona. In campo, da due giorni, anche cani molecolari dell’ANFI, l’associazione nazionale finanzieri d’Italia, addestrato alla ricerca di persone scomparse, e droni della polizia locale per perlustrare la zona dall'alto. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Articoli correlati Elena scomparsa a Foggia, mistero sulla 21enne romena: trovato il cellulare sulla Statale 16Quarto giorno di ricerche per Elena scomparsa a Foggia Quarto giorno di ricerche senza sosta nel Foggiano per ritrovare Elena, la giovane romena di... Leggi anche: Elena, 21enne romena scomparsa a Foggia: ritrovato il cellulare, l’amica aveva denunciato molestie Approfondimenti e contenuti su La prostituzione e il mistero della... Temi più discussi: Foggia, sulle strade della prostituzione alla ricerca di Elena, la 21enne scomparsa da una settimana. Qui non l'abbiamo mai vista; Elena scomparsa da 5 giorni, la Prefettura diffonde la sua foto: Chiunque abbia notizie contatti il 112 - FoggiaToday; Foggia, ragazza di 21 anni scomparsa dal 2 marzo. Diffusa foto; Continuano le ricerche di Elena Rebeca Burcioiu, la ventenne scomparsa nel Foggiano. Elena Rebeca Burcioiu scomparsa da 8 giorni: trovato sotto un ponte il suo giubbotto bianco di pellicciaLa vicenda della scomparsa di Elena Rebeca Burcioiu, la giovane di 21 anni sparita tra Foggia e San Severo, si arricchisce di un nuovo elemento investigativo. Gli investigatori hanno infatti ritrovato ... thesocialpost.it Elena scomparsa a Foggia: ora si cerca il fantasma di un’invisibile? Le indagini, il mistero e quella foto diffusa per aiutare chi non ha saputo aiutarlaDieci giorni sono troppi per non pensare che a Elena Rebeca Burcioiu possa non essere successo qualcosa di tristemente brutto. Nessuno parla, tutti dicono di non sapere e le uniche risposte potrebbe ... mowmag.com SCOMPARSA di ELENA A FOGGIA, RITROVATO IL GIUBBOTTO - facebook.com facebook Elena scomparsa nel Foggiano, continuano le ricerche della 21enne rumena con cani e droni x.com