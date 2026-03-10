Le donne italiane votarono per la prima volta durante le elezioni amministrative di marzo, e non nel referendum del 2 giugno 1946 come si potrebbe supporre. Questo evento rappresentò un momento storico diverso da quello generalmente ricordato, segnando un passo importante nel riconoscimento del diritto di voto femminile nel paese. La partecipazione femminile alle urne avvenne in un contesto specifico di consultazioni locali.

Non fu per il referendum del 2 giugno 1946 ma per le elezioni amministrative di marzo, in cui vennero elette anche le prime sindache La prima volta che le donne poterono votare ed essere votate in Italia fu precisamente ottant’anni fa, il 10 marzo del 1946. Non avvenne, come spesso si pensa, in occasione del referendum del 2 giugno dello stesso anno, quello per decidere tra la monarchia e la repubblica (che si svolse in contemporanea alle elezioni per scegliere l’Assemblea costituente), ma per le elezioni amministrative che si tennero circa tre mesi prima, tra il 10 marzo e il 7 aprile. La richiesta di allargare il suffragio alle donne iniziò prima della fine della Seconda guerra mondiale, riprendendo un attivismo che si era in gran parte interrotto proprio a causa della guerra. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La prima volta in cui le donne votarono in Italia non è quella che pensate

105 anni e il ricordo lucido di quel 2 giugno 1946, quando le donne votarono per la prima volta. La sua è una lezione di libertà e un augurio prezioso ai giovani

Ottanta anni fa le aretine votarono per la prima volta

