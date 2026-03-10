La prima volta di Federico Pelizzari argento alle Paralimpiadi Abodi gioisce | Medaglia preziosa come un diamante

Federico Pelizzari ha conquistato la sua prima medaglia alle Paralimpiadi, portando a casa l'argento. La vittoria ha suscitato entusiasmo tra gli organizzatori e gli spettatori, mentre il presidente del comitato olimpico ha commentato con entusiasmo la conquista definendola una medaglia preziosa. L'evento si è svolto a Mandello del Lario, in provincia di Lecco, il 10 marzo 2026.

Mandello del Lario (Lecco), 10 marzo 2026 – "Ci deve essere un'aria particolare oggi a Cortina perché l'Italia non si ferma più! Arriva la medaglia numero 8 grazie a Federico Pelizzari che nella combinata standing conquista un argento prezioso come un diamante! Questo è Federico! Siamo certi che non è finita qui!!". Basta leggere la gioia espressa su X dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi per capire la portata dell'impresa realizzata da Federico Pelizzari. Milano Cortina, Pelizzari d'argento: "Devo ancora realizzare quel che e' successo" Il lecchese (nato a Mandello del Lario ) classe 2000 ha conquistato l' argento nella Combinata di sci alpino, categoria standing, alle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, salendo per la prima volta in carriera sul podio ai Giochi.