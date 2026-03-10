La prefetta risponde all' appello del sindaco | convocato un comitato per la sicurezza su Cisterna

La prefetta ha accolto l'invito del sindaco di Cisterna e ha convocato un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. La riunione si terrà a breve e coinvolgerà rappresentanti delle forze dell’ordine e altri enti locali. La decisione arriva dopo l’appello del primo cittadino, che aveva richiesto un incontro per discutere le questioni di sicurezza nel territorio.

I recenti episodi di aggressioni e furti consumati sul territorio hanno spinto il primo cittadino a rivolgersi alla prefettura. La riunione convocata giovedì 12 marzo E' stata accolta la richiesta del sindaco di Cisterna Valentino Mantini e la prefetta Vittoria Ciaramella ha convocato una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. L'incontro è in programma per giovedì 12 marzo e all'ordine del giorno della seduta c'è il tema della sicurezza in città. Troppi infatti gli episodi di microcriminalità consumati sul territorio nelle ultime settimane, che hanno preoccupato la cittadinanza e spinto il primo cittadino a rivolgersi alla prefettura.