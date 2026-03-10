La piazza agorà progettata dai cittadini

Il Comune ha avviato un percorso partecipativo per riqualificare la piazza Marinai d’Italia, situata nel quartiere della parrocchia San Paolo. La piazza si trova accanto al liceo Rebora, a Villa Burba e alle scuole medie Bonecchi. La progettazione dell’agorà è stata ideata dai cittadini, coinvolgendo direttamente la comunità locale nel processo di riqualificazione.

Un’agorà in piazza Marinai d’Italia: il Comune ha avviato un percorso partecipativo per riqualificare la piazza che si trova nel quartiere della parrocchia San Paolo, accanto al liceo Rebora, a Villa Burba e alle scuole medie Bonecchi. Nelle scorse settimane ha distribuito un questionario al mercato, negli esercizi commerciali della zona, attraverso i canali social del Comune, per raccogliere idee, spunti e bisogni dei residenti, aspetti positivi o problematici e potenzialità. Tante le domande su sicurezza, vivibilità, verde, pulizia, percorsi pedonali. L’altra sera c’è stato il primo faccia a faccia tra cittadini e amministratori comunali (nella foto) alla presenza del sindaco Andrea Orlandi e dell’assessore Edoardo Marini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

