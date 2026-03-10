La pasta in bianco fa ingrassare? Ecco la verità

La pasta in bianco viene spesso scelta durante le diete o quando si desidera un pasto leggero, soprattutto in presenza di disturbi allo stomaco. Si tratta di un piatto semplice, senza condimenti complessi, che può essere preparato in pochi minuti. La domanda più comune riguarda il suo effetto sul peso corporeo, poiché molte persone si chiedono se possa contribuire all'aumento di peso.

La pasta in bianco, di solito, viene consumata durante le diete, oppure quando si vuole mangiare un pasto leggero ma sfizioso o quando si hanno disturbi allo stomaco. Ma è davvero così salutare? L'apporto calorico della pasta in bianco è di circa 360 Kcal per 100 grammi (peso a crudo): insomma, per un alimento scondito, si parte già da una considerevole quantità di zuccheri. I carboidrati, infatti, che nella semplice pasta in bianco rappresentano l’80 per cento del prodotto, non sono nient’altro che zuccheri potenzialmente nocivi per la nostra salute. Pensare che i carboidrati siano “grassi” non è del tutto corretto, anzi. In realtà il quantitativo di grassi presenti nei carboidrati è praticamente nullo. 🔗 Leggi su Veronasera.it

