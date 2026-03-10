La Pallacanestro Forlì torna in class | al via la terza edizione di Professore per un giorno

La Pallacanestro Forlì 2.015 annuncia il ritorno in classe con la terza edizione del progetto “Professore per un giorno”, che partirà il 13 marzo. L’iniziativa coinvolge atleti e personale della squadra che si rendono disponibili per condividere esperienze e conoscenze con gli studenti delle scuole locali. La prima sessione è programmata per la metà di marzo.

L'apertura degli incontri come da tradizione dedicata al general manager Renato Pasquali e al club manager Marco Carraretto La Pallacanestro Forlì 2.015 in classe. Dal 13 marzo prenderà il via la terza edizione del progetto "Professore per un giorno". Con l'obiettivo di proporsi in ambito scolastico in un'ottica diversa dal classico "tiro a canestro", "Professore per un giorno" porterà nella classe 5°F ad indirizzo sportivo del liceo scientifico Fulcieri Paulicci di Calboli di Forlì, dirigenti, staff tecnico ed organizzativo che, per un giorno, vestiranno i panni di professore. Gli incontri saranno inseriti all'interno dei Percorsi...