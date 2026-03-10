La nuova voce di Biondi-Santi

Una azienda storica del settore vinicolo ha annunciato un cambio di direzione, introducendo una nuova voce nel suo team. La decisione riguarda una figura che si occuperà di rinnovare le strategie di produzione e comunicazione, con l’obiettivo di mantenere la tradizione pur innovando i metodi di lavoro. La novità coinvolge un cambio di leadership che segna una svolta nel modo di presentare e sviluppare i vini.

Ci sono aziende che cambiano pelle. Altre che scelgono di lavorare sulle ossa, intervenendo dove conta davvero. La storia recente di Biondi-Santi appartiene alla seconda categoria. Nel 2017 la storica tenuta del Greppo, dove nell'Ottocento nacque il Brunello di Montalcino, passa dalla famiglia Biondi Santi al gruppo guidato dalla famiglia Descours. Un passaggio delicato per uno dei nomi più identitari del vino italiano. La nuova proprietà si trova davanti a una macchina complessa, ricca di storia ma bisognosa di interventi profondi. Il primo lavoro riguarda le vigne. Molte parcelle vengono studiate da capo, con analisi dettagliate dei suoli e una mappatura agronomica pensata per capire cosa la proprietà abbia davvero ereditato.