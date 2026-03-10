La situazione in Iran rimane confusa, con la nebbia della guerra ancora molto fitta. Un’analisi recente si concentra sui numeri ufficiali riguardanti i bilanci e sui possibili scenari futuri. La massima di von Moltke il Vecchio, che afferma che nessun piano resiste una volta che la guerra scoppia, viene citata per sottolineare la complessità della crisi attuale.

Secondo una massima attribuita a von Moltke il Vecchio, il feldmaresciallo e stratega prussiano vincitore di Sadowa (1866), una volta iniziata la guerra nessun piano operativo regge. La storia offre infinite e clamorose conferme della fondatezza di quest’asserzione: non occorre andare troppo addietro nel tempo, basti pensare all’Ucraina. Nelle intenzioni di Putin l’”operazione militare speciale” avrebbe dovuto essere qualcosa di simile a un Anschluss 2.0. Si è trasformata, invece, in oltre quattro anni di guerra d’attrito, sanguinosa e infinitamente costosa, di cui non si vede la fine. A partire dalla seconda metà del Novecento, si è anche – e spesso – registrato un apparente paradosso, che conferma la massima del Moltke: le grandi potenze perdono le “piccole” guerre, o ritenute tali. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La nebbia della guerra in Iran resta fitta. Bilancio e scenari nell’analisi di Bozzo

Articoli correlati

“Per Teheran la guerra è meglio della resa”: Iran, l’analisi che disegna scenari cupiLitvak osserva che il presidente americano Donald Trump avrebbe cercato un accordo prima dell’attacco, ma senza successo.

Anticicloni invernali in rinforzo: cala una fitta nebbia sul litorale e nell'entroterraBRINDISI – Una fitta coltre di nebbia è scesa nel primo pomeriggio di oggi sul litorale e nell'entroterra della provincia di Brindisi, riducendo...

Tutto quello che riguarda La nebbia della guerra in Iran resta...

Temi più discussi: Iran, la successione di Khamenei nella nebbia della guerra; La fog of war di Trump tra propaganda e una guerra senza perché; Iran, la successione di Khamenei nella nebbia della guerra, nessuna conferma sul figlio Mojtaba; Mercati scossi dall’attacco in Iran, la nebbia di guerra confonde la visione.

La guerra e gli effetti sull’economia: perché l’Iran non sarà un’altra UcrainaThe fog of war (la ‘nebbia della guerra’, come la descrisse von Clausevitz) avvolge anche quest’ultimo episodio dei tanti conflitti che hanno rigato di sangue ... ilmessaggero.it

Iran, la successione di Khamenei nella nebbia della guerra, nessuna conferma sul figlio MojtabaIn testa il turbante nero dei successori di Maometto, come il padre. Ma la scelta di Mojtaba figlio di Ali Khamenei per la successione alla carica di Guida Suprema dell'Iran appare tutt'altro che chiu ... msn.com

Guerra all'#Iran, si muove anche la #Turchia: "Schierati i missili Patriot, consultazioni con la #Nato". Il nodo dell'export #petrolio, #Trump: "Se Teheran lo blocca, colpiremo 20 volte più forte" | LA DIRETTA - facebook.com facebook

“La guerra in Iran è praticamente finita. Il mondo è più sicuro”. Così Trump dalla sala da ballo del suo golf club a Miami il 9 marzo dopo una telefonata con il presidente russo Vladimir Putin. Poche ore dopo, nuovi raid statunitensi e israeliani hanno colpito dive x.com